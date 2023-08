Aktuell Land

Hoffenheim verliert letztes Testspiel beim FC Fulham

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat im letzten Testspiel vor dem Pflichtspiel-Start eine Niederlage kassiert. Die Kraichgauer verloren am Samstag mit 1:2 (0:0) beim englischen Premier-League-Club FC Fulham. Am Montag, 14. August, steht die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal beim Drittligisten VfB Lübeck an.