Hoffenheim verleiht U20-Nationaltorwart nach Fürth

In Hoffenheim hat der 21-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 2027. An dem langjährigen Stammtorhüter Oliver Baumann gibt es derzeit bei der TSG kein Vorbeikommen. »Nahuel ist auf der Torhüterposition ein Toptalent, das sehr viel Potenzial in sich trägt und noch eine spannende Zukunft bei uns in Hoffenheim vor sich hat«, sagte Pirmin Schwegler als Hoffenheims Leiter Profifußball. Stammtorhüter Baumann hat in der laufenden und in der vergangenen Saison kein Bundesliga-Spiel verpasst.

