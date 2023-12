Hoffenheim stellt Akademieleiter Rasiejewski frei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die TSG 1899 Hoffenheim hat seinen Akademieleiter Jens Rasiejewski freigestellt. »Die Entwicklung in den vergangenen Monaten machte deutlich, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist«, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Zu unterschiedlich seien die Auffassungen über das gemeinsame Vorgehen in der Akademie gewesen, hieß es. Der Vertrag von Rasiejewski war bis 30. Juni 2024 datiert. Der Club sei optimistisch, bald einen Nachfolger präsentieren zu können.



Der 48 Jahre alte Rasiejewski war im Sommer 2021 als Akademieleiter zurück zur TSG Hoffenheim gekommen, wo er bereits vom 1. Juli 2011 bis zum 30. Juni 2016 als Trainer der U17 arbeitete, ehe er zum VfL Bochum wechselte. Dort übernahm er zunächst die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums, danach fungierte er als Co-Trainer und Chefcoach der Lizenzmannschaft des VfL.



Mitteilung