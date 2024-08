Hoffenheim holt brasilianischen Nachwuchs-Nationalspieler

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die TSG 1899 Hoffenheim hat zum Abschluss der Transferperiode Abwehrspieler Arthur Chaves verpflichtet. Der 23 Jahre alte Junioren-Nationalspieler Brasiliens wechselt vom portugiesischen Zweitligisten Académico Viseu zum Fußball-Bundesligisten. Über die Länge der Vertragsdauer hat der Club in seiner Mitteilung keine Angaben gemacht.

»Er erhält nun die Chance, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen, sich zu zeigen und perspektivisch an das Niveau hier in Hoffenheim anzupassen«, sagte Frank Kramer, aktuell Sportlicher Leiter der TSG.