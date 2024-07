Hoffenheim gewinnt Test gegen Elversberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat das Testspiel gegen die SV Elversberg mit 3:1 (1:0) gewonnen. Die Treffer für die Gastgeber erzielten im Trainingsgelände von Zuzenhausen Simon Kalambayi (69. Minute) und Max Moerstedt (74.). Durch Robin Fellhauers Eigentor war die TSG bereits in der 16. Minute in Führung gegangen. Florian Le Joncour (72.) nutzte eine der Chancen der Gäste und verkürzte zwischenzeitlich auf 1:2.

Hoffenheim bestreitet am 30. Juli im Rahmen des Trainingslagers in Kitzbühel sein nächstes Testspiel gegen den englischen Zweitligisten Norwich City. Elversberg probt am kommenden Samstag (14.00 Uhr) in einem letzten Test gegen Viktoria Köln, ehe die Saarländer am 3. August beim 1. FC Magdeburg in die Zweitliga-Saison starten.