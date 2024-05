Aktuell Land

Hoffenheim führt Bundesliga-Absteiger Darmstadt vor

Die TSG 1899 Hoffenheim hat dank eines Rekordsiegs gegen den SV Darmstadt 98 weiterhin gute Chancen auf die Teilnahme am Europapokal. Die Kraichgauer setzten sich am Sonntag gegen den schon feststehenden Absteiger auswärts mit 6:0 (5:0) durch. Die Tore für Hoffenheim vor 17 810 Zuschauern erzielten Ihlas Bebou (2. Minute/51.), Maximilian Beier (6./44.), Pavel Kaderabek (22.) und Ozan Kabak (26.). Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo stellte durch das 6:0 am 33. Spieltag den höchsten Sieg in der Bundesliga-Clubhistorie ein. Ein solches Ergebnis war den Hoffenheimern im Oberhaus bisher nur im März 2018 gegen den 1. FC Köln gelungen.