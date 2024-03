Hof und Stall in Flammen: Mehrere Tiere verendet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Durch ein Feuer sind ein Teil eines Bauernhofs und der Stall in Seelbach (Ortenaukreis) schwer beschädigt worden. Mehrere Tiere verendeten, es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 800.000 Euro. Ein Anwohner sei leicht verletzt worden, als er versuchte, eines der Tiere zu retten. Das Wohngebäude und der Stall mit dem dazugehörigen Lager hätten bereits in Flammen gestanden, als die Feuerwehr eingetroffen sei, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Unklar sei bislang, warum der Brand in der Nacht zum Montag ausbrechen konnte.