Hoeneß über Leweling: »Spannend« für jeden Trainer

Jamie Leweling wurde erstmals in die Nationalmannschaft berufen.

Der schnelle Aufstieg von Flügelstürmer Jamie Leweling zum Fußball-Nationalspieler ist für VfB-Trainer Sebastian Hoeneß »verrückt«. Der Offensivspieler wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den verletzten Jamal Musiala nachnominiert und steht erstmals im Aufgebot der deutschen Auswahl.

Hoeneß: »Sensationell. Für ihn. Für uns alle«

»Er bringt ein Profil mit, das spannend ist für jeden Trainer. Das sind die Infos, die ich auch weitergegeben habe, als ich gefragt wurde«, sagte Hoeneß vor dem Spiel der Schwaben in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN). »Er hat sich sukzessive weiterentwickelt. Super-Geschichte«, sagte Hoeneß über den 23-Jährigen. »Er hat in der jüngsten Vergangenheit richtig gute Spiele gemacht. Tore gemacht, gut verteidigt.«

Leweling spiele eine »große Rolle« in Nagelsmanns Überlegungen, berichtete der VfB-Coach. »Anscheinend sind sie so groß, dass er jetzt der erste Nachrücker ist. Das ist schon sensationell. Für ihn. Für uns alle.«

Leweling war im Sommer 2023 zunächst auf Leihbasis vom 1. FC Union Berlin zu den Schwaben gewechselt, nach der vergangenen Spielzeit verpflichteten die Stuttgarter ihn fest. Beim VfB startete er gut in die neue Saison.

Hoeneß über Lewelings Entwicklung: »Jetzt ist er auch effektiv«

»Es ging jetzt sehr schnell. Das sieht er selber ähnlich«, sagte Hoeneß über die Nationalmannschaftsnominierung. »Die Bereitschaft war immer da. Körperlichkeit, Zweikampfstärke und Wucht hat er schon immer gezeigt. Jetzt ist er auch effektiv.«

Der VfB stellt mit der Nachnominierung sechs Nationalspieler für die beiden Nations-League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina am kommenden Freitag in Zenica und drei Tage darauf in München gegen die Niederlande. Das sind mehr als jeder andere Bundesligist.

Im Duell am Sonntag mit der TSG Hoffenheim kommt es auch zum Aufeinandertreffen der beiden Torhüter Alexander Nübel und Oliver Baumann. Bundestrainer Nagelsmann hatte dem Hoffenheimer Baumann sein Debüt im Nationaltrikot zugesichert. Ob Baumann beide anstehende Länderspiele bestreiten wird, ließ der Bundestrainer offen. Auch Nübel darf also hoffen, auch zu seinem ersten Länderspiel zu kommen.