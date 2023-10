Hoeneß über Guirassy-Verletzung: Kein Sinn, zu spekulieren

Bitte aktivieren Sie Javascript

Guirassy war wenige Minuten nach seinem Führungstreffer in der 16. Minute ausgewechselt worden. »Er konnte nicht weiterspielen beziehungsweise hatte kein gutes Gefühl dabei. Wir wollten natürlich kein Risiko eingehen«, sagte Hoeneß. Die Schwaben gewannen in Berlin ihr sechstes Spiel in Serie und blieben Tabellenzweiter. Guirassy ist einer der Garanten für den Erfolg. Als erster Profi erzielte der Nationalspieler Guineas 14 Tore an den ersten acht Spieltagen einer Bundesliga-Saison.

