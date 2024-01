Hochwasserscheitel am Dienstag in Wittenberge erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Elbe bei Wittenberge (Landkreis Prignitz) schwillt weiter an. Am Montag lag der Pegelstand laut dem Landesamt für Umwelt bei 594 Zentimetern. Der Hochwasserscheitel werde bis zum 2. Januar in Höhe von 600 Zentimetern erwartet, teilte die Stadt mit. Da aktuell keine großen Niederschlagsmengen zu erwarten seien, rechne man damit, dass sich die Lage danach entspanne. Seit Samstag gilt die Alarmstufe 2 von vier Alarmstufen an dem Elbabschnitt. Die Stufe geht mit einer erhöhten Kontrolldichte an Deichen und Hochwasserschutzanlagen einher.