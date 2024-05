Aktuell Land

Hochwasserrisiko: Anwohner sollen Untergeschosse meiden

In Oberschwaben steigt das Hochwasserrisiko: In Weingarten bei Ravensburg sollen Menschen in betroffenen Gebieten das Untergeschoss ihrer Häuser meiden. Und nachts ihr Handy anlassen, sollten Evakuierungen notwendig werden.