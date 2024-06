Aktuell Land

Hochwasser-Scheitelpunkt in Heidelberg erreicht

Wegen des Hochwassers sind in Heidelberg weiterhin mehrere Bereiche der Altstadt überflutet, allerdings werden die Pegelstände nun voraussichtlich wieder sinken. Der Scheitelpunkt des Neckars von 5,10 Metern sei in der Nacht zum Montag erreicht worden, wie die Stadt am Vormittag mitteilte. Zuvor war die Bundesstraße 37 im Bereich der Altstadt in beide Richtungen komplett gesperrt worden. Wie lange die Sperrung bestehen bleibe, sei unklar, sagte eine Sprecherin der Stadt. Die Lage sei sehr dynamisch, Entwarnung könne noch nicht gegeben werden. Hochwasserschutzwände waren bereits am Wochenende aufgebaut worden, Evakuierungen waren den Angaben zufolge nicht notwendig gewesen.