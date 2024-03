Hitzlsperger sieht VfB Stuttgart in der Champions League

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der frühere Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger geht davon aus, dass sich sein Ex-Club VfB Stuttgart für die Königsklasse qualifiziert. »Ganz ehrlich: Es ist einfach nur Wahnsinn, was die Mannschaft gerade leistet«, sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Bundesliga-Dritten »Stuttgarter Zeitung« und »Stuttgarter Nachrichten« (Dienstag). »Der VfB, da lege ich mich fest, wird in der kommenden Saison in der Champions League spielen.«

Der 41-Jährige erklärte, er fühle sich an die Zeit erinnert, als er 2007 mit den Stuttgartern als Mittelfeldspieler deutscher Meister wurde. »Da sind wir irgendwann auch in jedes Spiel gegangen und waren uns sicher, es zu gewinnen. Ich denke, so ähnlich fühlen sich die aktuellen VfB-Spieler gerade auch.«

Als »Geschenk« für den fünfmaligen Meister, der in der vergangenen Saison noch gegen den Abstieg kämpfte, bezeichnete er den Trainer Sebastian Hoeneß. »Er stellt die Mannschaft nicht nur taktisch gut ein, sondern ist auch einer, der den VfB in beeindruckender Weise repräsentiert: hart arbeitend und bescheiden. Das ist unheimlich viel wert.«

