Hitzeschäden auf Bundesstraße in Mannheim: Sperrung

Die Bundesstraße 44 (Frankenthaler Straße) in Mannheim weist nach Angaben der Stadt Hitzeschäden auf. Aus Sicherheitsgründen müssten die beiden Fahrspuren in Richtung Sandhofen ab der Kreuzung Graudenzer Linie schon in der Nacht auf diesen Donnerstag gesperrt werden, teilte das Rathaus am Mittwoch mit. Der Verkehr werde einspurig über die gegenüberliegende Fahrbahn gen Innenstadt geleitet, so dass man in beide Richtungen und zu den Autobahnanschlüssen komme. »Hierdurch kann es zu verkehrlichen Einschränkungen und Verzögerungen kommen«, warnte die Verwaltung.