Hinweise auf Steuerbetrug bringen Fiskus knappe Million ein

Das umstrittene Online-Portal für Hinweise auf Steuerbetrug in Baden-Württemberg wird weiter rege genutzt. Im vergangenen Jahr seien auf der Plattform mehr als 3000 Hinweise eingegangen, teilte das Finanzministerium am Dienstag in Stuttgart mit. Das Portal steigere die Qualität der Hinweise an die Finanzverwaltung, sagte Bernd Kraft, Präsident der Oberfinanzdirektion Karlsruhe. Da Hinweisgeber auf dem Portal viele Informationen als Pflichtangaben machen müssten, könnten die Finanzämter mit den Hinweisen häufig etwas anfangen. Zudem gebe es einen Kanal für Rückfragen an die anonymen Hinweisgeber.