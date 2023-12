Aktuell Land

Hinweis auf Bedrohungslage: Polizeieinsatz am Bahnhof

Weil es einen Hinweis auf eine Bedrohungslage gegeben hat, sind Landes- und Bundespolizisten am Mittwoch am Freiburger Hauptbahnhof eingesetzt worden. Der Anrufer, der den Hinweis gegeben hatte, wurde rasch ermittelt und an seinem Wohnort in Thüringen angetroffen, wie die Polizei mitteilte.