Hinterzarten: Skisprung-Weltcup findet wahrscheinlich statt

Der Weltcup der Skispringerinnen in Hinterzarten am letzten Januar-Wochenende kann wahrscheinlich stattfinden. »Wir gehen davon aus, dass das Okay gegeben wird«, sagte die Chefin des Organisationskomitees in der Schwarzwald-Gemeinde, Tanja Metzler, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die endgültige Abnahme für die Veranstaltung vom 27. bis 29. Januar auf der Rothaus-Schanze soll am frühen Sonntagnachmittag durch den Deutschen Skiverband (DSV) und den Weltverband FIS erfolgen.