Hermann fordert Senioren zu Verkehrsfitness-Checks auf

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will Senioren mit einer Kampagne zu freiwilligen Fitnesschecks für den Straßenverkehr bewegen. »Wir erhoffen uns, dass Seniorinnen und Senioren, aber auch andere, das ernst nehmen und sich selber überprüfen«, sagte er am Donnerstag bei der Auftaktveranstaltung der landesweiten Kommunikationskampagne »Team Vision Zero« in Stuttgart.