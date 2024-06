Aktuell Land

Herd angelassen: Frau schwebt nach Brand in Lebensgefahr

Eine 62-jährige Frau schwebt nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Weinsberg im Landkreis Heilbronn in Lebensgefahr. Offenbar war das Feuer nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Nacht zum Montag in der Wohnung ausgebrochen, weil vergessen worden war den Herd auszuschalten.