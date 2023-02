Hensoldt legt zu: höhere Militärausgaben treiben an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im vergangenen Jahr legte der Erlös getrieben von einem Großauftrag um 16 Prozent auf etwas mehr als 1,7 Milliarden Euro zu, teilte Hensoldt am Donnerstag in Taufkirchen mit. Der operative Gewinn stieg um zwölf Prozent auf 292 Millionen Euro. Hensoldt sitzt in Taufkirchen, hat mit 2300 Mitarbeitern seinen größten deutschen Standort in Ulm.

Dem Unternehmen spielen höhere Militärausgaben in die Hände. So hatte die Bundesregierung das Sondervermögen im Umfang von 100 Milliarden Euro zur besseren Ausrüstung der Bundeswehr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auf den Weg gebracht.

