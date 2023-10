Aktuell Land

Hengst Wikinger gewinnt 200.000-Euro-Rennen in Iffezheim

Der Hengst Wikinger hat am ersten Tag des Sales & Racing Festivals auf der Galopprennbahn in Iffezheim das Ferdinand-Leisten-Memorial gewonnen. Unter Jockey Adrie de Vries setzte er sich am Freitag in dem mit 200.000 Euro höchstdotierten Rennen des deutschen Turfs für zwei Jahre alte Pferde gegen den Favoriten Ghorgan unter Clement Lecoeuvre durch. Rang drei belegte der von Thore Hammer-Hansen gerittene Emir. Wikinger hatte das Rennen vor den Toren Baden-Badens als 200:10-Außenseiter aufgenommen.