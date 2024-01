Hemden des Bekleidungsherstellers hängen in einem Showroom des Unternehmens.

Angesichts widrigster Begleitumstände habe sich Olymp mit einem minimalen Plus branchenweit passabel geschlagen, sagte Geschäftsführer Mark Bezner laut Mitteilung. Ziel von Olymp sei es, an die Vor-Corona-Zahlen anzuknüpfen. Diesem Ziel komme Olymp näher, so Bezner. 2019 lagen die Erlöse noch bei 268 Millionen Euro.