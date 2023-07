Aktuell Land

Helmut Schlotterer übergibt Unternehmen an Mitarbeiter

Das Modeunternehmen Marc Cain aus Bodelshausen (Kreis Tübingen) gehört zukünftig den Mitarbeitern. Der Gründer, Inhaber und Vorsitzende der Geschäftsführung Helmut Schlotterer übergebe seine Anteile an eine Mitarbeiterstiftung, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens am Mittwoch in Bodelshausen.