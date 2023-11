Aktuell Land

Helene Fischer kämpft mit Social Media: »fühle mich alt«

Sängerin Helene Fischer (»Atemlos«, 39) kämpft noch mit ihrem Umgang mit sozialen Medien. »Ich fühle mich manchmal schon echt alt«, sagte die Musikerin am Samstagabend in Offenburg in der Show »Wetten, dass..?«. Soziale Medien wie Tiktok und das Ganze sei ihr wirklich zu schnell. Doch sie lerne gerade. »Ich bin wissbegierig«, sagte Fischer. Sie habe sich den sozialen Medien geöffnet. »Heißt nicht, dass ich meinen Pfad verlasse.« Sie wolle ihre Privatsphäre weiter schützen.