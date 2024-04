Bitte aktivieren Sie Javascript

Zurzeit gebe es beim Landeskommando Baden-Württemberg drei Heimatschutzkompanien - »Oberrhein« aus Bruchsal, »Schwäbische Alb« aus Stetten am kalten Markt und »Odenwald« aus Walldürn. Am 1. Oktober soll eine weitere in Pfullendorf aufgestellt werden, hieß es. Bei der derzeit laufenden Übung nehmen nach Angaben des Landeskommandos Baden-Württemberg jeweils rund 50 Soldatinnen und Soldaten aus den drei Heimatschutzkompanien teil.