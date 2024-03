Heilbronner Raser-Prozess: Urteil könnte Mitte April fallen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fast genau acht Monate nach dem Prozessbeginn könnte das Heilbronner Landgericht am 16. April ein Urteil im sogenannten Raser-Prozess um einen tödlichen Autounfall sprechen. Nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft werden die letzten Ausführungen der Verteidiger des angeklagten 21-Jährigen für den 10. April erwartet, wie das Landgericht am Donnerstag mitteilte. Auch die Vertreter von drei Nebenklägern sollen an diesem Tag plädieren.

Die Seite der Anklage hatte am Mittwoch eine Jugendstrafe von neun Jahren unter anderem wegen Mordes in Tateinheit mit dreifachem versuchten Mord gefordert. Zum Prozessauftakt im August war sie noch unter anderem von Totschlag und mehrfachem versuchtem Totschlag ausgegangen. Außerdem sei der junge Türke ungeeignet, ein Fahrzeug zu führen. Die Jugendstrafe erklärte die Staatsanwältin mit der Empfehlung des psychiatrischen Gutachters und der Vertreterin der Heilbronner Jugendgerichtshilfe. Beide hatten dem angeklagten Mann eine Reifeverzögerung attestiert und empfohlen, ihn nach Jugendrecht zu verurteilen.

Schärfer plädierte die Anwältin der Witwe des Familienvaters. Sie forderte eine Verurteilung nach Erwachsenenstrafrecht zu lebenslanger Haftstrafe wegen Mordes.

Der damals 20-Jährige soll im Februar vergangenen Jahres mitten in der Heilbronner Innenstadt so stark auf das Gaspedal getreten haben, dass er die Kontrolle über seinen 300 PS starken Sportwagen verlor. In der Tempo-40-Zone raste er mit rund 100 Kilometern pro Stunde in das Auto eines 42-Jährigen, als dieser mit seiner Familie aus einer Ausfahrt fahren wollte. Der Mann starb in den Trümmern seines Wagens, seine Frau wurde schwer, die beiden Kinder leicht verletzt.

