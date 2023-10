Aktuell Land

Heilbäder im Südwesten: Weiter Nachwirkungen der Krisenjahre

Die Heilbäder in Baden-Württemberg sehen nach den vergangenen Krisenjahren weitere Herausforderungen vor allem durch den Klimawandel vor sich. Der Präsident des Heilbäderverbandes, Fritz Link, warb auf dem Bädertag am Montag in Bad Ditzenbach laut einer Mitteilung dennoch für Optimismus: »Auch wenn die zurückliegenden Krisenjahre schwer waren, so haben sie uns auch gezeigt, dass wir gemeinsam schwere Zeiten durchstehen können.«