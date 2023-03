Aktuell Land

Heidenheims Thomalla für zwei Spiele gesperrt

Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim muss zwei Punktspiele auf Denis Thomalla verzichten. Das DFB-Sportgericht sperrte den 30-jährigen Mittelfeldspieler wegen einer Tätlichkeit in einem leichteren Fall, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Thomalla war in der 77. Minute des Zweitligaspiels bei Fortuna Düsseldorf am 11. März von Schiedsrichter Daniel Schlager (Hügelsheim) des Feldes verwiesen worden.