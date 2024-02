Aktuell Land

Heidenheims Maloney und Beste angeschlagen

Der 1. FC Heidenheim bangt nach dem Unentschieden beim 1. FC Union Berlin um zwei seiner Stammkräfte. Torschütze Jan-Niklas Beste und Mittelfeldspieler Lennard Maloney mussten am Samstag angeschlagen ausgewechselt werden. Beste griff sich nach seinem Treffer zum 2:2-Endstand an den Oberschenkel und musste in der 72. Minute ausgewechselt werden. Maloney hatte sich das Knie verdreht und wurde in der 83. Minute aus dem Spiel genommen.