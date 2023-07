Aktuell Land

Heidenheims Mainka heiß auf »Abenteuer« Bundesliga

Kapitän Patrick Mainka blickt voller Vorfreude auf die erste Saison des 1. FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga. Sie werde ein »Abenteuer«, sagte der 28-Jährige in einem am Donnerstag veröffentlichten SWR-Interview. »Es ist immer noch nicht wirklich realisierbar, was wir da geschafft haben. Und ich glaube tatsächlich, dass das erst kommen wird, wenn wir dann wirklich in der Bundesliga spielen und man dann an den ersten Spieltagen merkt «Oh, das ist doch vielleicht etwas anderes».«