Aktuell Land

Heidenheim verlängert mit Ersatztorwart Tschernuth

Paul Tschernuth wird auch in der kommenden Saison beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim unter Vertrag stehen. Der 21 Jahre alte Torwart unterzeichnete ein bis 30. Juni 2025 gültiges Arbeitspapier, wie der Club am Dienstag mitteilte. Tschernuth kam 2020 aus dem Nachwuchs von Red Bull Salzburg in die A-Jugend der Heidenheimer. Zum Aufgebot der ersten Mannschaft gehörte er bislang viermal. »Er ist nach wie vor ein junger Spieler mit viel Potenzial, der auch von seiner Mentalität her perfekt zum FCH passt«, sagte Heidenheims Bereichsleiter Sport, Robert Strauß.