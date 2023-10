Heidenheim strebt Revanche in Mönchengladbach an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 1. FC Heidenheim kann sich am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) im DFB-Pokal für die jüngste Niederlage in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach revanchieren. Erst am Samstag hatten die Heidenheimer von Trainer Frank Schmidt mit 1:2 in Gladbach verloren. Nun wollen sie mit einem Zweitrundensieg ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. Zum Auftakt des Wettbewerbs hatte sich der Bundesliga-Aufsteiger Mitte August deutlich mit 8:0 beim Außenseiter Rostocker FC durchgesetzt.

