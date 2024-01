Aktuell Land

Heidenheim reist mit Dinkci ins Trainingslager

Offensivspieler Eren Dinkci ist mit dem 1. FC Heidenheim ins Trainingslager nach Spanien gereist. Das bestätigte ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten am Dienstag. Beim Auftakt in die Vorbereitung nach der Weihnachtspause am Montag hatte der Angreifer wegen einer Erkrankung gefehlt. Bis zum 9. Januar wird sich der Erstliga-Aufsteiger von Trainer Frank Schmidt in Algorfa auf den zweiten Saisonabschnitt und weiteren Kampf um den Klassenverbleib vorbereiten.