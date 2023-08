Bitte aktivieren Sie Javascript

Ihren Pflichtspiel-Auftakt in der neuen Saison bestreiten die Heidenheimer am Sonntag, 13. August. Dann steht die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal bei Oberligist Rostocker FC an. Zum Bundesliga-Auftakt gastieren die Schwaben am 19. August beim VfL Wolfsburg.

