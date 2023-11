Heidenheim empfängt formstarken VfB

Stuttgarts Pascal Stenzel (l) spricht mit Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß (r). Der VfB peilt eine neue Siegesserie an.

Die Ausgangslage vor dem ersten württembergischen Duell in der Fußball-Bundesliga seit der Saison 1999/00 könnte kaum unterschiedlicher sein. Damals traf der VfB Stuttgart auf den SSV Ulm, nun empfängt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) Aufsteiger 1. FC Heidenheim zum Abschluss des zehnten Spieltags nach vier Pflichtspielniederlagen in Serie den formstarken VfB. Besonders die Leistung beim Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach (1:3) ärgerte FCH-Coach Frank Schmidt gewaltig.

Der VfB feierte sechs Siege in den zurückliegenden sieben Spielen. Selbst den Ausfall von Top-Torjäger Serhou Guirassy scheinen die Stuttgarter auffangen zu können. Der Angreifer wird auch in Heidenheim fehlen, Josha Vagnoman könnte dagegen zum ersten Mal in dieser Saison im Kader stehen.

