Heidelberger Zoo trauert um Robbenbulle Atos

Robbenbulle Atos ist tot - das bei den Besuchern des Heidelberger Zoos beliebte Tier ist aus einer Narkose nicht mehr aufgewacht. Nach Angaben des Zoos vom Mittwoch starb Atos bereits am vergangenen Montag. Er war in dem Tiergarten geboren worden und hatte sein ganzes Leben dort verbracht. Der rund 400 Kilo schwere Bulle habe seit einiger Zeit an diversen gesundheitlichen Beschwerden gelitten, wie es hieß. Als er untersucht werden sollte, erhielt er eine Vollnarkose, aus der er nicht mehr erwachte. Mit 18 Jahren hatte er den Angaben zufolge ein stattliches Alter erricht.