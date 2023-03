Aktuell Land

Heidelberger Hip-Hop wird Immaterielles Kulturerbe

Die Hip-Hop-Kultur in Heidelberg gehört jetzt zum Immateriellen Kulturerbe. »Die Entscheidung, Heidelberger Hip-Hop zum Immateriellen Kulturerbe zu erklären, beweist, die Grenzen zwischen Hoch- und Subkultur sind längst verwischt«, sagte Kunststaatssekretär Arne Braun am Mittwoch in Stuttgart. Die Auszeichnung dieser aus der New Yorker South Bronx stammenden Musikrichtung habe ihn dazu bewogen, die Platte der in Heidelberg gegründeten Band Advanced Chemistry aufzulegen - »immer wieder cool!«.