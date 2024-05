Aktuell Land

Heidelberg Materials verdient im Auftaktquartal weniger

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ehemals Heidelbergcement) hat in den ersten drei Monaten des Jahres eine geringere Nachfrage zu spüren bekommen. Die schlechte Wetterlage in wichtigen Regionen und weniger Arbeitstage im ersten Quartal 2024 trugen zu rückläufigen Absatzmengen bei, wie der Dax-Konzern am Dienstag mitteilte. Diese hätten teilweise durch eine positive Preisdynamik in einzelnen Kernmärkten ausgeglichen werden können. Die Jahresziele bestätigte der Baustoffkonzern.