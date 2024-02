Aktuell Land

Heidelberg Druckmaschinen verdient operativ mehr

Der Maschinenbauer Heidelberger Druck hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres die schwächelnde Konjunktur zu spüren bekommen. Der Umsatz sei in den ersten neun Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um 2,5 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro gesunken, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Heidelberg mit.