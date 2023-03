Aktuell Land

Haushalte ohne Wasser: Feuerwehr versorgt Altenheime

Bei zahlreichen Haushalten in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist am Freitag das fließende Wasser ausgefallen. Grund war nach Angaben der Polizei ein Wasserrohrbruch im Ort. Zeugen berichteten von einer überfluteten Straße. Ein Großteil des Ortsteils Schwenningen mit mehreren tausend Einwohnern sei betroffen, sagte die Pressesprecherin der Stadt, Madlen Falke, am Freitagabend.