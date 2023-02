Aktuell Land

Hausbrand mit einem Toten: Tatverdächtiger angeklagt

Die Staatsanwaltschaft hat gegen einen heute 25-Jährigen Anklage wegen Brandstiftung mit Todesfolge erhoben. Der Mann soll im vergangenen August in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) einen Brand gelegt haben, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Das Feuer sei in einem Wohnzimmer des Wohngebäudes gelegt worden und habe sich schnell ausgebreitet, teilte die Anklagebehörde am Montag mit. Der mutmaßliche Täter habe zumindest billigend in Kauf genommen, dass sich die Flammen ausbreiten und zu Rauchgas- und Rußentwicklung im gesamten Haus führen würden.