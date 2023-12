Aktuell Land

Hausbrand: Bis zu 400.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Haus in Illmensee (Kreis Sigmaringen) ist ein geschätzter Schaden von bis zu 400.000 Euro entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache habe sich das Feuer von einem Kamin aus über den Dachstuhl ausgebreitet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Feuer konnte gelöscht werden. Das Haus blieb allerdings unbewohnbar. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Montag niemand.