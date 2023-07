Haus nach Dachstuhlbrand in Bretten nicht bewohnbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Als die Feuerwehr den Angaben zufolge am frühen Samstagmorgen eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten seien durch Hütten und Möbel erschwert worden, die wegen des traditionellen Peter-und-Paul-Fests mitten in der Brettener Innenstadt aufgebaut gewesen seien. Einen Zusammenhang zwischen dem Fest und dem Brand gebe es aber nicht, so der Sprecher der Feuerwehr. Die Polizei vermute einen technischen Defekt als Ursache und habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Mitteilung der Feuerwehr