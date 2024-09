Haus in Weil am Rhein brennt - Bewohner tot

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Wohnungsbrand in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) haben Rettungskräfte einen Bewohner tot geborgen. Woran der 27-Jährige starb, war laut Polizei zunächst unklar. Nach Angaben eines Sprechers wurde eine Obduktion angesetzt. Auch die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Das Feuer war am Sonntagmittag ausgebrochen.

Andere Bewohner des vierstöckigen Mehrfamilienhauses waren durch den Geruch und Rauchmelder alarmiert worden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro, aber das Haus blieb bewohnbar. In dem Gebäude sind 22 Menschen gemeldet.