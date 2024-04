Feuerwehrleute löschen den Großbrand in einer historischen Mühle.

Das Feuer war aus zunächst unklaren Gründen am Sonntagmorgen in dem Gebäude in Meßkirch ausgebrochen. Die Bewohner hätten das Haus selbstständig verlassen können, wie es weiter hieß. Die Feuerwehr sei noch vor Ort.