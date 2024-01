Aktuell Land

Hauptbahnhof Stuttgart wegen Polizeieinsatzes gesperrt

Der Hauptbahnhof Stuttgart ist am Sonntagmittag wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt worden. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Wegen des Bahnstreiks war laut Bundespolizei aber nicht so viel los wie an anderen Sonntagen. Passanten wurden gebeten, den Bereich um den Bahnhof zu meiden. »Die Lage ist unter Kontrolle«, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es gebe keine Gefahr für die nahe Innenstadt.