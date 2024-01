Aktuell Land

Hauk will mehr Transparenz bei Lebensmittelpreisen

Baden-Württembergs Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) will sich für mehr Transparenz bei der Preisgestaltung von Lebensmitteln einsetzen. Die Lebensmittelpreise seien zuletzt massiv gestiegen, sagte Hauk am Donnerstag in Stuttgart. Die Landwirtschaft sei dafür allerdings nur teilweise verantwortlich, da sie nur ein Glied in der gesamten Wertschöpfungskette sei. Sie sei aber definitiv kein Inflationstreiber, sagte Hauk.