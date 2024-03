Hauk: Jeder Schüler sollte Bauernhof besuchen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zudem sollten aus Sicht des Ministers Lehrerinnen und Lehrer im Studium stärker in den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung ausgebildet werden. »Wir beobachten, dass Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer oftmals kaum etwas über die Landwirtschaft wissen und dadurch viele Fragen ihrer Schüler nicht beantworten können«, sagte Hauk. Man habe deswegen beschlossen, ein Programm zur landwirtschaftlichen Bildung an Pädagogischen Hochschulen weiter zu unterstützen. Damit greife man auch die Kritik von Landwirten auf, dass an Schulen häufig einseitig und verzerrt ein »romantisierendes Bild der Landwirtschaft« gezeichnet werde, so Hauk.