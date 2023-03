Aktuell Land

Hasen aus Zirkuswagen gestohlen

Aus einem unverschlossenen Zirkuswagen sind im Landkreis Konstanz zwei Hasen gestohlen worden. Die Täter nahmen die Tiere in den Farben grau und weiß sowie einen Sack Mais in Rielasingen-Worblingen mit, wie die Polizei am Montag berichtete. Offenbar hatten die Täter dann aber Schwierigkeiten, den Futtersack zu transportieren, denn sie ließen ihn wohl aufgrund seines Gewichts in einem Anhänger zurück. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Der Diebstahl der Tiere soll sich zwischen Freitagabend und Samstagmittag zugetragen haben.