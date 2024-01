Aktuell Land

Handy statt Pistole: Polizeieinsatz in Brettener Sparkasse

Wegen einer vermeintlichen Pistole ist die Polizei am Montag mit rund einem Dutzend Streifenwagen zu einer Sparkassenfiliale in Bretten (Landkreis Karlsruhe) ausgerückt. Nachdem die Beamten Mitschnitte der Überwachungskameras gesichtet hatten, konnten sie entwarnen: Was ein Zeuge als Pistole bei einem Mann am Geldautomaten identifiziert hatte und weshalb er die Polizei alarmierte, war nach Auskunft eines Sprechers bloß ein Handy. Nach einer Dreiviertelstunde sei der Einsatz beendet gewesen.